Войти | Зарегистрироваться
17:29

понедельник,
22 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

США сокращают военный контингент в Германии из-за поддержки России Берлином

22.06.2020 / 16:47
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что сократит численность американских войск в Германии, поскольку она поддерживает строительство газопровода с Россией.

Также, по мнению Трампа, Берлин недостаточно средств тратит на оборону.

Об этом сообщает Bloomberg.

Трамп вспомнил предыдущий спор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в котором он настаивал на более существенных расходах на оборону страны в качестве члена Североатлантического альянса (НАТО).

"Мы должны защитить Германию от России, но Германия платит России миллиарды долларов за энергию, поступающую из трубопровода, совершенно нового трубопровода... Извините, как это работает?", - возмутился американский лидер.

Эти слова он произнес с трибуны на своем первом политическом митинге с момента пандемии коронавируса в США. Митинг состоялся в Талсе, штат Оклахома.

Говоря о российском трубопроводе, президент США имел ввиду проект Nord Stream 2, принадлежащий российскому "Газпрому". Трамп оказывал давление на Берлин, чтобы он отказался от проекта. Но Германия ответила, что, скорее всего, не сможет его заблокировать. Строительство продвигается вперед.

Напомним, 4 июня в Сенат Соединенных Штатов внесли законопроект о расширении санкций против российского газопровода "Северный поток - 2".

Однако в немецкой правительственной коалиции раскритиковали намерение США вести новые санкции против "Северного потока-2".

Источник

США, газопровод, Россия, Германия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.