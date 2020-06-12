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Вакарчук заявил, что слагает депутатские полномочия

12.06.2020 / 15:23
Народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявляет, что зарегистрировал в парламенте заявление о сложении депутатский полномочий, однако он не намерен прекращать политическую деятельность.

"Я подал заявление о сложении с себя депутатских полномочий. Оно зарегистрировано и, надеюсь, в ближайшее время будет рассмотрено. Однако это решение не означает, что я ухожу из политики или прекращаю свою деятельность в партии "Голос". Мы есть, были и будем одной командой", - сказал он на брифинге в четверг, 11 июня, в Киеве

По словам Вакарчука, он частично выполнил цель, с которой пришел в политику - привел в Верховную Раду новых, качественных людей. Фракция "Голос" появилась в Раде после выборов 21 июля 2019 года.

"Следующий этап моей миссии, чтобы молодые люди становились лидерами будущего. Поэтому в моих планах - большой образовательный проект, о котором я вам расскажу позже", - добавил политик.

В Раде, по словам Вакарчука, его заменит следующая по партсписку Алина Свидерская.

Это уже не первое подобное решение в политической карьере Вакарчука. 30 сентября 2007 он принял участие во внеочередных выборах в Верховную Раду 15-м номером в списке блока "Наша Украина - Народная самооборона". Был избран народным депутатом в многомандатном общегосударственном округе. 23 ноября 2007 получил депутатский мандат.

Вакарчук был членом комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации, а также членом ряда групп по межпарламентским связям. 11 сентября 2008 года добровольно сложил с себя депутатские полномочия. 16 декабря 2008 года Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука.

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Вакарчук, депутатские полномочия
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