Войти | Зарегистрироваться
16:17

пятница,
12 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Кабмин впервые за 5 лет непосредственно приобщился к "Минску"

12.06.2020 / 14:52
Впервые за пять лет правительство непосредственно присоединилось к минскому переговорному процессу и будет делать все, чтобы как можно быстрее достичь мирного урегулирования.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции на тему "100 дней правительства" 11 июня.

"Впервые за пять лет правительство присоединилось непосредственно к минским переговорам. Один из вице-премьеров является непосредственным участником, одним из соуправлителей в ТКГ. Сегодня новый формат сотрудничества, новый формат работы Министерства по реинтеграции оккупированных территорий показывают приоритетность этого направления правительственной политики", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что правительство будет продолжать эту работу и будет присоединяться ко всем процессам для того, чтобы "максимально быстро приблизить мир, мирное урегулирование и прекратить потери украинцев в этой агрессии".

Шмыгаль отметил, что переговоры по Донбассу в рамках минского процесса ведутся почти ежедневно исключительно в интересах Украины и украинского народа.

"Не буду вслух озвучивать эти вещи, о которых ведутся переговоры. Поверьте, что они ведутся исключительно в интересах Украины и украинского народа ", - заявил глава правительства.

Шмыгаль рассказал, что переговоры проводятся "практически ежедневно", во время них "нарабатываются определенные параметры, и мы приближаемся к хорошим результатам".

Напомним, президент Владимир Зеленский 5 мая обновил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Ее и дальше будет возглавлять Леонид Кучма, Президент Украины 1994-2005 годов.

В состав делегации также вошли вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (первый заместитель главы делегации), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Александр Мережко (заместитель главы делегации), заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам).

Кроме того, в составе делегации заместитель министра обороны Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).

9 июня впервые в составе украинской делегации в работе политической группы и непосредственно ТКГ приняли активное участие представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины с целью проведения предусмотренных Минскими договоренностями консультаций. Отдельные районы Донецкой области представляли журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, отдельные районы Луганщины – председатель Международной общественной организации, юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер.

Украинская сторона проинформировала участников консультаций, что советники украинской делегации – представители ОРДЛО Украины примут участие в работе групп ТКГ и в формате ТКГ на постоянной основе.

Источник

переговоры, Шмыгаль, минский процесс
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.