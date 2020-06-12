Кабмин впервые за 5 лет непосредственно приобщился к "Минску"

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции на тему "100 дней правительства" 11 июня.

"Впервые за пять лет правительство присоединилось непосредственно к минским переговорам. Один из вице-премьеров является непосредственным участником, одним из соуправлителей в ТКГ. Сегодня новый формат сотрудничества, новый формат работы Министерства по реинтеграции оккупированных территорий показывают приоритетность этого направления правительственной политики", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что правительство будет продолжать эту работу и будет присоединяться ко всем процессам для того, чтобы "максимально быстро приблизить мир, мирное урегулирование и прекратить потери украинцев в этой агрессии".

Шмыгаль отметил, что переговоры по Донбассу в рамках минского процесса ведутся почти ежедневно исключительно в интересах Украины и украинского народа.

"Не буду вслух озвучивать эти вещи, о которых ведутся переговоры. Поверьте, что они ведутся исключительно в интересах Украины и украинского народа ", - заявил глава правительства.

Шмыгаль рассказал, что переговоры проводятся "практически ежедневно", во время них "нарабатываются определенные параметры, и мы приближаемся к хорошим результатам".

Напомним, президент Владимир Зеленский 5 мая обновил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Ее и дальше будет возглавлять Леонид Кучма, Президент Украины 1994-2005 годов.

В состав делегации также вошли вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (первый заместитель главы делегации), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Александр Мережко (заместитель главы делегации), заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам).

Кроме того, в составе делегации заместитель министра обороны Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).

9 июня впервые в составе украинской делегации в работе политической группы и непосредственно ТКГ приняли активное участие представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины с целью проведения предусмотренных Минскими договоренностями консультаций. Отдельные районы Донецкой области представляли журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, отдельные районы Луганщины – председатель Международной общественной организации, юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер.

Украинская сторона проинформировала участников консультаций, что советники украинской делегации – представители ОРДЛО Украины примут участие в работе групп ТКГ и в формате ТКГ на постоянной основе.

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