Замглавы ОП умудрилась связать декларации украинских чиновников с арбитражами против РФ, - юрист

На заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политикизаместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив заявила, что вопрос декларирования руководства наших акционерных обществ (АО) напрямую связан с международными судебными разбирательствами Украины с Российской Федерацией.

Об этом в своем телелеграмм-канале написала народный депутат, юрист Антонина Славицкая.

«Сегодня на заседания комитета по вопросам антикоррупционной политики во время рассмотрения проекта закона 3355-1 по декларированию руководства акционерных обществ, где доля государства 50 и более % внезапно подключилась зам главы Офиса Президента Юлия Ковалив. Рассказывала нам, что вопрос декларирования руководства таких акционерных обществ имеет непосредственное!!! влияния на процессы международных арбитражей наших НАКов против угадайте кого? Правильно - Российской Федерации). Более абсурдного тезиса, чтоб им не декларироваться мы вряд ли бы могли еще услышать», - написала она.

При этом, отметила юрист, сама Юлия Ковалив, неправомерно совмещает должность заместителя главы Офиса Президента и члена Наблюдательного совета НАК «Нефтегаз», но скромно об этом умалчивает.

«Закон же четко определяет, что лицо, уполномоченное на исполнения функции государства не может входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли. Это тоже видимо для борьбы с РФ в арбитражах). Продолжение комитета завтра», - резюмировала Славицкая.