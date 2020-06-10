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Митрополит Антоний рассказал о том, какие современные угрозы существуют для Церкви

10.06.2020 / 16:21
Митрополит Антоний рассказал о том, какие современные угрозы существуют для Церкви
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Архиерей напомнил, что Церковь никогда не будет изменять свое учение в угоду временным требованиям, поскольку все временное исчезнет, а истина – вечна

Любой призыв к разделению - объявление войны против Церкви.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Церковь – в единстве. Антицерковь – в разделении. В Церкви, как в семье – не зря семья считается малой Церковью – подрыв единства ведет к разрухе. Представьте, если происходит разлад в семье или развод. Ведь все идет кувырком. Рушится мир у некогда близких людей.

То же самое происходит и в церковной среде. Все попытки отделить Ее части друг от друга – это попытки разрушения Церкви», - отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что в различные эпохи догматическое учение Церкви подвергалось нападкам.

«Враги преднамеренно пытались исказить истину, разъединить верующих людей и управлять ими. В наше время учение Церкви опять под ударом. Церковь пытаются подчинить земным законам.  Люди по неразумию своему забыли, что Церковь Христова не от мира сего, Она не только земного происхождения, но и Небесного», - подчеркнул митрополит Антоний.

По его словам, «видеть в Церкви исключительно человеческую природу, стремиться нивелировать надмирность и сверхъестественность, присущую Ей, – страшное заблуждение». 

Архиерей напомнил, что Церковь никогда не будет изменять свое учение в угоду временным требованиям, поскольку все временное исчезнет, а истина – вечна.

«Безусловно, самой Церкви разрушения не страшны. Церковь – неуничтожима. Она стояла и выстоит до скончания века, а вот люди, отлученные от Церкви, разделенные, обманутые будут страдать и мучаться», - заключил владыка.

Источник: Inpress.ua
митрополит Антоний
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