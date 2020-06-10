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Проректор университета в Киеве попался на взятке в 224 тысячи

10.06.2020 / 16:18
Правоохранители в Киеве разоблачили коррупционную деятельность проректора частного университета, который требовал 224 тыс. грн неправомерной выгоды.

Об этом сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Правоохранители установили, что за поступление иностранцев в университет и решение вопроса о получении виз, что дают им разрешение для въезда на территорию Украины, педагог требовал 224 тыс. грн неправомерной выгоды", - сказано в сообщении.

Так, 9 июня проректора задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Проводятся следственные действия, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении по ч.4 ст.368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Источник

взятка, Киев, проректор
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