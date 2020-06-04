Коронавирус стал более убийственным в Украине

Об этом сообщает Facebook-страница Центра общественного здоровья Украины

Дословно: "По состоянию на 3 июня в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 59,3 на 100 тысяч населения. Показатель летальности - 3%. Для сравнения, показатель летальности по состоянию на 30 апреля составил 2,5%.

Прирост подтвержденных больных в сутки по сравнению с предыдущей составил + 3,5%".

По состоянию на 30 апреля в Украине было зафиксировано 10 тысяч 406 больных коронавирусом и 261 умерший человек. По состоянию на 3 июня – 24 тысячи 823 больных и 735 смертей.

Напомним: за сутки 2 июня в Украине подтвердили 483 новых случаев заболевания коронавирус, 8 человек умерли от осложнений COVID-19, 362 больных преодолели болезнь.

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