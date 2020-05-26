Священник борется с онкологическим заболеванием и нуждается в помощи

Клирик Балтской епархии УПЦ протоиерей Иоанн Немеш уже несколько лет борется с тяжелым онкологическим заболеванием и нуждается в финансовой и молитвенной помощи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», уже 6 лет священник борется с раком.

Последние семь месяцев он восстанавливается дома, но появились две опухоли на шее, которые нужно срочно удалить, и есть метастазы в лёгких.

По словам близких людей, о. Иоанн очень слаб, но пытается двигаться. Ест не много. Сейчас его вес 37 кг при росте 183 см.

Для лечения необходимо приобрести множество препаратов, в том числе Омнопон -его стоимость 12 тыс грн за упаковку, и еще одно, главное для батюшки средство, - Китруда (Пембролизумаб). Нужно 8 ампул по 47 тыс гривен за каждую.

О том, как оказать финансовую помощь священнику - читайте тут.