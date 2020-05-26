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Священник борется с онкологическим заболеванием и нуждается в помощи

26.05.2020 / 20:50
Священник борется с онкологическим заболеванием и нуждается в помощи
протоиерей Иоанн Немеш Источник: Центр информации УПЦ
По словам близких людей, о. Иоанн очень слаб, но пытается двигаться. Ест не много. Сейчас его вес 37 кг при росте 183 см

Клирик Балтской епархии УПЦ протоиерей Иоанн Немеш уже несколько лет борется с тяжелым онкологическим заболеванием и нуждается в финансовой и молитвенной помощи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», уже 6 лет священник борется с раком.

Последние семь месяцев он восстанавливается дома, но появились две опухоли на шее, которые нужно срочно удалить, и есть метастазы в лёгких.

По словам близких людей, о. Иоанн очень слаб, но пытается двигаться. Ест не много. Сейчас его вес 37 кг при росте 183 см.

Для лечения необходимо приобрести множество препаратов, в том числе Омнопон -его стоимость 12 тыс грн за упаковку, и еще одно, главное для батюшки средство, - Китруда (Пембролизумаб). Нужно 8 ампул по 47 тыс гривен за каждую.

О том, как оказать финансовую помощь священнику - читайте тут.

Источник: Inpress.ua
благотворительность, упц
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