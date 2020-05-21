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Зеленский: одной каденции не хватит

21.05.2020 / 16:18
Президент Владимир Зеленский заявил, что ему может не хватить одной президентской каденции и он подумает, баллотироваться ли на еще один срок.

Об этом шла речь на пресс-конференции президента 20 мая

Прямая речь: "Искренне? Одной (каденции - ред.) не хватит... Я иду на один срок, как и говорил. Я вижу, что работа сложная, никто "спасибо" не скажет, но если будет большая поддержка народа Украины, я смогу об этом думать... Буду думать, у меня есть чем".

Заленский отметил, что подумает, будет ли баллотироваться на еще один срок.

Он считает, что любой кандидат, который имеет 10-15% поддержки на начало кампании, не имеет права идти в президенты, потому что его не поддерживает народ Украины.

Президент добавил, что результаты опросов 2020 года свидетельствуют о том, что его до сих пор поддерживает большинство украинцев. В частности, результаты различных социологических исследований свидетельствуют о том, что в первом туре выборов Зеленского готовы поддержать 40% украинцев, а во втором - 75%.

Также Зеленский сказал, что "не гонится за рейтингами".

Напомним: 20 мая 2019 года Зеленский принес присягу президента Украины.

Во время президентской кампании он уверял, что идет только на одну каденцию.

Очередные выборы президента Украины запланированы на весну 2024 года.

Источник

президент, Зеленский
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