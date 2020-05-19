Музей Киевских духовных школ презентовал онлайн-выставку антиминсов ХІХ-ХХ веков

Церковно-археологический музей Киевских духовных школ подготовил онлайн-выставку антиминсов 1839-1921 годов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу КДАиС, экспозиция открыта к Международному дню музеев.

На выставке представлены восемь антиминсов. В частности антиминсы, освященные святителем Иннокентием (Борисовым), священномучеником Сильвестром (Ольшевским).

Посмотреть онлайн-выставку можно здесь.

Антиминс (с греч. «вместо престола») – четырехугольный плат из шелковой или льняной материи с зашитой частицей мощей, на котором совершается Таинство Святой Евхаристии. Антиминс освящается и подписывается архиереем, а затем выдается священнику для богослужения в установленном приходе. Это является символом апостольской преемственности и подтверждением того, что священнослужитель принадлежит к каноничной церковной иерархии.