Войти | Зарегистрироваться
12:13

вторник,
19 мая
Онлайн
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Жизнь
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Музей Киевских духовных школ презентовал онлайн-выставку антиминсов ХІХ-ХХ веков

19.05.2020 / 10:54
Музей Киевских духовных школ презентовал онлайн-выставку антиминсов ХІХ-ХХ веков
kdais.kiev.ua Источник: Центр информации УПЦ
На выставке представлены восемь антиминсов

Церковно-археологический музей Киевских духовных школ подготовил онлайн-выставку антиминсов 1839-1921 годов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу КДАиС, экспозиция открыта к Международному дню музеев.

На выставке представлены восемь антиминсов. В частности антиминсы, освященные святителем Иннокентием (Борисовым), священномучеником Сильвестром (Ольшевским).

Посмотреть онлайн-выставку можно здесь.

Антиминс (с греч. «вместо престола») – четырехугольный плат из шелковой или льняной материи с зашитой частицей мощей, на котором совершается Таинство Святой Евхаристии. Антиминс освящается и подписывается архиереем, а затем выдается священнику для богослужения в установленном приходе. Это является символом апостольской преемственности и подтверждением того, что священнослужитель принадлежит к каноничной церковной иерархии.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, КДАиС
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 мая
18 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.