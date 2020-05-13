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Мнение: «ЕС» и «Голос» просто пиарятся на продлении санкций в отношении российских соцсетей

13.05.2020 / 14:31
В целом это забавно и пафосно

15 мая 2020 года истекает действие указа бывшего президента Украины Петра Порошенко о блокировке российских сайтов в Украине.

Об этом в своем телелеграмм-канале написала народный депутат, юрист Антонина Славицкая.

«Моральный авторитет нации Петр Алексеевич, расправив плечи, требует от Зеленского немедленно созвать заседание СНБО и продлить санкции. И зная страх Зеленского перед условными  «красными линиями», нарисованными непонятно кем, ждем, что так и будет», - считает юрист.

Она отметила, что в целом это забавно и пафосно, ведь запрет можно и обойти.

«Но все это конечно в целом забавно, ведь данный запрет всегда можно было легко обходить с помощью VPN – каналов, к примеру. Зато сколько пафоса в словах о борьбе с пропагандой», - написал Славицкая.

Юрист процитировала слова журналиста Александра Зубченко, «ибо ироничнее не напишешь».

«Короче, вы поняли: надо продлевать запрет. Альтернативы нет. Еще надо запретить VPN, поскольку слишком много одурманенных ядом кремлевской пропаганды украинцев научились обходить блокировку. И еще следует запретить «Телеграм-каналы». Хотя бы один, который ведет член наблюдательного совета «Укрзализныци» Лещенко. Перечитал его от корки до корки. Хотел узнать, как именно проводники в поездах гладят утюгом пакетики чая, чтобы их можно было использовать три раза подряд. Вообще ни слова про паровозы и вокзальные туалеты. Вот как это понимать, б…ть?».

Также Славицкая отметила, что две фракции ЕС и Голос сейчас взяли перерыв, чтобы немного попиарится на этой теме.

Порошенко, соцсети, Зубченко, Славицкая
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