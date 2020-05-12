Войти | Зарегистрироваться
11:46

вторник,
12 мая
Онлайн
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Жизнь
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

При внедрении адаптивного карантина в Украине маски и социальное дистанцирование будут обязательными

12.05.2020 / 10:23
При внедрении адаптивного карантина в Украине маски и социальное дистанцирование будут обязательными во избежание вспышек COVID-19.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом шла речь в понедельник на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом под председательством Владимира Зеленского, на котором обсудили планы по смягчению карантина.

"Главе государства доложили о готовности больниц к принятию заболевших и последнюю статистику о распространении инфекции, и сообщили, что уровень смертности от COVID-19 в Украине невысокий - 2,6%", - отмечается в сообщении.

Источник

коронавирус, карантин, COVID-19
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 мая
11 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.