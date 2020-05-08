МВФ сменил руководителя миссии в Украине

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.

"Иванна Владкова Холлар, гражданка Болгарии, была назначена главой миссии МВФ в Украину", - сказал он.

По словам Люнгмана, Владкова Холлар имеет существенный опыт работы в развивающихся экономиках.

"Среди последних ее назначений - глава миссий в Молдове и Северной Македонии. Госпожа Владкова Холлар сменила на этой должности господина Рона ван Родена с 1 мая э.г.", - добавил Люнгман.

Напомним, 7 мая директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что переговоры между МВФ и Киевом теперь направлены не на обеспечение для Украины трехлетней Программы расширенного финансирования (EFF), а на достижение условий для запуска программы Stand-by, которая предусматривает меньшие объемы и рассчитана на 18 месяцев.

В декабре прошлого года МВФ достиг договоренности с украинским руководством относительно политики для новой программы расширенного финансирования (EFF) на общую сумму 5,5 млрд дол.

Сумма финансирования по новой программе Stand-by пока не называется.

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