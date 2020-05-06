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В Одессе верующие УПЦ провели уборку на могилах воинов Второй мировой войны

06.05.2020 / 11:43
В Одессе верующие УПЦ провели уборку на могилах воинов Второй мировой войны
Одесская епархия Источник: Центр информации УПЦ
В конце уборки священник Димитрий Чеботарев отслужил литию

В Одессе на территории 2-го христианского кладбища верующие Украинской Православной Церкви провели уборку на могилах воинов Второй мировой войны.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, на месте захоронения были очищены могильные плиты, убрана трава, собран мусор.

В конце уборки священник Димитрий Чеботарев отслужил литию - заупокойное моление о погибших воинах. Все собравшиеся возложили цветы.

«Несмотря на то, что праздничные массовые мероприятия из-за карантина в этом году будут проводиться с существенными ограничениями, память о Великой Победе не может быть забыта! Чтобы с должным образом почтить события 75-летней давности, православная молодежь и неравнодушные люди уделили особое внимание местам захоронения погибших солдат», - рассказали в епархии.

Источник: Inpress.ua
Одесса, УПЦ
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