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Общее количество смертей от коронавируса превысило 200 тысяч

27.04.2020 / 13:21
По состоянию на 20:30 25 апреля в мире с начала пандемии зафиксировали более 2 млн 888 тысяч инфицированных Covid-19, из них 201 083 пациентов умерли, а 823 623 выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который оперативно информирует о зарегистрированных по всему миру случаях заболевания коронавирусом

По количеству инфицированных и умерших от коронавируса по прежнему лидируют США. В Соединенных Штатах коронавирус подтвердили у 944 805 человек, из них 53 194 больных умерли и 110 715 - выздоровели.

Следующими в рейтинге по количеству инфицированных идут Испания - 223 759 больных, Италия - 195 351, Франция - 159 828 и Германия - 155 418 случаев.

В Великобритании COVID-19 уже подтвердили у 148 377 человек, в Турции - у 107 773, в Иране - 89 328.

В Китае, который стал источником пандемии, в общем зафиксировали 82 816 пациентов с коронавирусом. Из них 4 632 человека умерли и 77 346 - выздоровели.

В России насчитывается уже 74 588 подтвержденных случаев инфицирования Covid-19. Из них 681 человек умер, а 6 250 - выздоровели.

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статистика, коронавирус, COVID-19
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