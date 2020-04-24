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На Сумщине верующие УПЦ собрали для онкобольных детей 670 тыс грн

24.04.2020 / 11:14
На Сумщине верующие УПЦ собрали для онкобольных детей 670 тыс грн
Фото из открытых источников Источник: Центр информации УПЦ
В течение Великого поста во всех храмах епархии собирали пожертвования, чтобы иметь возможность приобрести медикаменты и специальное высокотехнологичное оборудование, которое будет полностью обеспечивать цикл терапии

В рамках акции «К Светлому Дню – светлые поступки», которую провели верующие Сумской епархии УПЦ, удалось собрать на лечение онкобольных детей более 670 тысяч гривен.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, данную благотворительную акцию проводили в 10-й раз.

В течение Великого поста во всех храмах епархии собирали пожертвования, чтобы иметь возможность приобрести медикаменты и специальное высокотехнологичное оборудование, которое будет полностью обеспечивать цикл терапии.

«Ребенок из любого уголка Сумщины, которому установили диагноз онкологического заболевания, получит в областной больнице необходимое лечение в специализированном отделении под руководством высококвалифицированных врачей», – отметили в епархии.

Источник: Inpress.ua
дети, УПЦ
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