В Черновцах УПЦ передала медикам 20 тыс масок

Духовенство Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви передало 20 тысяч высококачественных индивидуальных защитных масок в больницы Черновцов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, также консистория епархии распространила защитные маски по приходам областного центра для бесплатного пользования прихожанами.

Как сообщалось, маски предоставил Международный благотворительный фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы.