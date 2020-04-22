В мире зафиксировали более 2,5 миллиона случаев COVID-19

Об этом сообщает Worldometer.

Так, по состоянию на 15 часов 21 апреля общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 503 332 человек, умерли - 171 791 человек, выздоровели - 659 300 пациентов.

В тройку наиболее пораженных пандемией COVID-19 стран входят США (792 938 случаев), Испания (204 178 случаев) и Италия (181 228 случаев).

Напомним, в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них - 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

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