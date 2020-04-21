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Православная молодежь собирает помощь пострадавшим от пожара на Житомирщине

21.04.2020 / 10:28
Православная молодежь собирает помощь пострадавшим от пожара на Житомирщине
Фейсбук Источник: Центр информации УПЦ
Православная молодежь собирает садовые инструменты, продукты, средства гигиены, лекарства и одежду

Волонтерское движение «Молодость неравнодушна», которое действует при столичном Ионинском монастыре, собирает помощь пострадавшим от пожара на Житомирщине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу волонтерского движения в Фейсбук, православная молодежь собирает садовые инструменты, продукты, средства гигиены, лекарства и одежду.

«Дорогие друзья, многие слышали, что в Житомирской области сгорело несколько сел. Людям нужна помощь. Наши волонтеры выезжают на место послезавтра, ориентировочно, (22 апреля – ред). Сейчас собираем посылку», - сказано в сообщении.

Передать помощь можно по адресу: Киев, улица Академика Вильямса 3/7, или переслать по новой почте отделение 346.

О том, как помочь – читайте здесь.

Источник: Inpress.ua
пожар, УПЦ
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