Православная молодежь собирает помощь пострадавшим от пожара на Житомирщине

Волонтерское движение «Молодость неравнодушна», которое действует при столичном Ионинском монастыре, собирает помощь пострадавшим от пожара на Житомирщине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу волонтерского движения в Фейсбук, православная молодежь собирает садовые инструменты, продукты, средства гигиены, лекарства и одежду.

«Дорогие друзья, многие слышали, что в Житомирской области сгорело несколько сел. Людям нужна помощь. Наши волонтеры выезжают на место послезавтра, ориентировочно, (22 апреля – ред). Сейчас собираем посылку», - сказано в сообщении.

Передать помощь можно по адресу: Киев, улица Академика Вильямса 3/7, или переслать по новой почте отделение 346.

О том, как помочь – читайте здесь.