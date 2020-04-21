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Саммит Восточного партнерства переносится на вторую половину 2020 года

21.04.2020 / 13:51
Саммит Восточного партнерства, который ранее был запланирован на июнь, переносится на вторую половину года, сообщил в понедельник, 20 апреля, высокопоставленный европейский дипломат.

В понедельник, 20 апреля в ходе видео-пресс-конференции, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Украина» о перспективах проведения саммита, он сказал: «Что касается саммита Восточного партнерства, то, как вам известно, он должен был состояться во время президентства Хорватии. Но этого не случится. Мы посмотрим, или будет возможным провести саммит в живом формате во второй половине года».

Ранее не исключалось, что саммит Восточного партнерства может состояться в формате видео-конференции.

Восточное партнерство – это восточное измерение внешней политики Европейского Союза, инициированное Польшей и Швецией. Программа направлена на углубление и укрепление отношений ЕС с шестью восточными соседями: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Источник

ЕС, Саммит Восточного партнерства
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