Саммит Восточного партнерства переносится на вторую половину 2020 года

В понедельник, 20 апреля в ходе видео-пресс-конференции, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Украина» о перспективах проведения саммита, он сказал: «Что касается саммита Восточного партнерства, то, как вам известно, он должен был состояться во время президентства Хорватии. Но этого не случится. Мы посмотрим, или будет возможным провести саммит в живом формате во второй половине года».

Ранее не исключалось, что саммит Восточного партнерства может состояться в формате видео-конференции.

Восточное партнерство – это восточное измерение внешней политики Европейского Союза, инициированное Польшей и Швецией. Программа направлена на углубление и укрепление отношений ЕС с шестью восточными соседями: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Источник