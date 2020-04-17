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Киев затянуло дымом из Зоны ЧАЭС, горожан просят закрыть окна и не выходить – КГГА

17.04.2020 / 15:14
В Киеве в воздухе зафиксированы продукты горения, которые принесло ветром из пожаров в Житомирской области и Зоне отчуждения.

Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты КГГА, директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, которого цитирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

В КГГА отметили, что радиационный фон в столице в пределах нормы. По версии ведомства, причиной дыма являются пожары в Житомирской области и Зоне отчуждения.

Специалисты призывают:

ограничить пребывание на открытом воздухе;
держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром
включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

В то же время ГСЧС о дыме из зоны отчуждения не сообщает.

Дословно: "В течение дня 16 апреля на территории Киевской области зафиксированы случаи возгорания травяного настила и лесной подстилки, в частности в Вышгородском, Иванковском районах и на территории Ирпенского зоны. Также на территории города Киева и Киевской области наблюдались отдельные случаи сжигания сухой травы и мусора на территории частных домохозяйств. Кроме того, на территории Житомирской области продолжается тушение нескольких очагов возгорания травяного настила.

Вместе с тем сообщаем, что в течение дня ветер был западного направления, а на вечер изменился на северо-западный. Учитывая вышеизложенное и с учетом условий передвижения воздушных масс и атмосферного давления образовались благоприятные условия для распространения продуктов горения в воздухе на территории города Киева ".

Прямая речь Кульбиды: "Причиной образования такого явления стало усиление скорости ветра до 15 - 20 м / с западного направления, который не имеет никакого отношения к перемещению воздушной массы со стороны Чернобыля".

Напомним: на территории Житомирской области наблюдался сильный ветер и пылевая буря, в связи с чем на дорогах была плохая видимость и затруднено движение.

Днем 16 апреля Киев и пригород накрыла пылевая буря, порывы ветра достигают 17-22 м/с. Власти призвали жителей оставаться дома, не подходить к деревьям и не оставлять у них транспортные средства, выходить на улицу только в крайней необходимости, обязательно в маске.

По состоянию на 17:30 16 апреля площадь пройденного огнем лесного пожара вблизи с. Рудня Житомирской области составляет 50 га.

Ранее произошел очередной пожар в Чернобыльской зоне, а именно в Дитятковском лесничестве "Северная Пуща".

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пожар, дым, Киев, Чернобыльская зона
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