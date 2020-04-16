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На Житомирщине священники УПЦ передали пасхальные продуктовые наборы нуждающимся

16.04.2020 / 22:13
На Житомирщине священники УПЦ передали пасхальные продуктовые наборы нуждающимся
Благотворительная помощь Источник: Центр информации УПЦ
Житомирская епархия совместно с общественной организацией «Все делаем сами» организовала раздачу пасхальных подарков нуждающимся детям в рамках благотворительной акции «Продуктовый подарок»

В Житомирской области духовенство Украинской Православной Церкви передали праздничные пасхальные подарки для пенсионеров и нуждающихся.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Житомирской епархии, духовенство роздало продуктовые наборы и подарки малообеспеченным людям в Новогуйвинском вблизи Житомира.

«Клирик Житомирского районного благочиния иерей Андрей Погоров посетил нуждающихся в трех селах: Олиивцы, Свитын и Песчанка. Священник передал продуктовые наборы от имени митрополита Никодима, и поздравил с наступающим Светлым Христовым Воскресением», - сообщили в пресс-службе епархии.

Кроме того, Житомирская епархия совместно с общественной организацией «Все делаем сами» организовала раздачу пасхальных подарков нуждающимся детям в рамках благотворительной акции «Продуктовый подарок».

Как сообщалось ранее, в Житомире УПЦ приобрела аппарат ИВЛ для городской больницы и передала 3000 тестов на коронавирус.

Источник: Inpress.ua
упц
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