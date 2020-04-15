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Митрополит Антоний заявил, что Благодатный огонь будет доставлен в Украину

15.04.2020 / 15:26
Митрополит Антоний заявил, что Благодатный огонь будет доставлен в Украину
Благодатный огонь Источник: Центр информации УПЦ
Мы надеемся, что в Великую субботу, 18 апреля, Благодатный огонь будет привезен в Украину как свидетель начала пасхальных торжеств

Делегация от Украинской Православной Церкви готовится доставить Благодатный огонь в Украину.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) на своем канале в Youtube, комментируя порядок получения Благодатного огня из храма Воскресения Христова в Великую Субботу.

«В Израиле очень жесткий карантин. Туда даже не допускаются граждане других государств. Это создает определенные трудности для паломников и официальных делегаций, которые бы хотели принять участие в схождении Благодатного огня. Мы знаем, что сейчас есть договоренность, что представители Церквей смогут прилететь в Тель-Авив и получить Благодарный огонь, не выходя из самолетов от представителей посольств. От Украины тоже готовится такая делегация», - сообщил митрополит Антоний.

По его словам, традиционно из епархий приезжали священники, чтобы отвезти Благодатный огонь к себе в соборы. Такая возможность будет и сейчас, если Благодатный огонь привезут в Киев.

«Мы надеемся, что в Великую субботу, 18 апреля, Благодатный огонь будет привезен в Украину как свидетель начала пасхальных торжеств. Мы уже к этому привыкли, будем надеяться и молиться, чтобы Благодатный огонь был предвестником Пасхи в Украине», - сказал владыка Антоний. 

 

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Антоний
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