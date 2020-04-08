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Иран опроверг заявление своего депутата о сбитом самолете МАУ и возбудил дело

08.04.2020 / 14:21
Иранская сторона через своих официальных лиц опровергла заявления депутата парламента Хассана Норузи о "правильности" сбивания украинского самолета, против него возбуждено уголовное дело.

Об этом в комментарии Укринформу во вторник, 7 апреля, заявил посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк.

В частности, дипломат отметил, что 6 апреля, сразу после появления интервью депутата местной газете, в котором прозвучали эти заявления, посольство проинформировало о них МИД Украины и связалось с офисом Норузи, чтобы выяснить, какие основания он имел для своих утверждений. Однако помощник депутата сообщил, что Норузи находится в самоизоляции в связи с коронавирусом и сможет дать комментарий только после возобновления работы меджлиса, сказал посол.

По его словам, после этого он разговаривал с начальником территориального управления МИД Ирана Санеи и с заместителем секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мухаммади.

"Эти два официальных лица сообщили, что и МИД, и Высший совет национальной безопасности выразили полное непонимание заявления депутата Норузи, которое не соответствует официальной позиции Ирана", - акцентировал Бурдиляк.

Он сообщил, что посольство Украины также подготовило срочную ноту МИД Ирана, в которой сделало запрос на предоставление информации о том, какое отношение имеет депутат Норузи к расследованию авиакатастрофы украинского самолета, на основании каких фактов он сделал свое заявление, соответствуют ли его утверждение официальной позиции иранской стороны, а также попросило подтвердить либо опровергнуть слова депутата о том, что никто из виновных в сбивании самолета МАУ не был задержан.

Дипломат также сообщил, что 6 апреля, буквально через несколько часов после появления интервью Норузи, иранская сторона сделала несколько важных заявлений.

В частности, глава Военной прокуратуры Ирана Ш.Бахрами заявил, что интервью Норузи содержало его личные толкования относительно ситуации со сбиванием украинского самолета, что депутат не владеет деталями дела и что такие заявления, кроме того, что нарушают ход судебных расследований, будоражат общественное мнение. Поэтому, как сообщил Бахрами, судебные органы Ирана возбудили против Норузи уголовное дело по статьям "распространение ложной информации" и "подстрекательство общественного сознания". Бахрами заверил, что по этому делу будет осуществлено дальнейшее расследование.

Комментируя заявления Норузи, что никого из причастных к сбиванию самолета МАУ не задержали, глава Военной прокуратуры Ирана отметил, что один человек сейчас содержится под стражей, о чем давно было сообщено, в частности, министром иностранных дел Ирана Зарифом, а несколько человек фигурируют в качестве обвиняемых.

Посол Украины также проинформировал, что сегодня встречался с директором консульского департамента МИД Ирана М.Абидом, который заверил, что высказывания депутата Норузи являются исключительно его личным мнением и не соответствуют официальной позиции Ирана. Представитель МИД подтвердил, что 6 апреля военная прокуратура Ирана возбудила уголовное дело из-за высказываний Норузи, которые противоречат истине и являются тревожными для общественности.

"Таким образом, по состоянию на сегодняшний день фактически иранская сторона через заявления, в частности, главного военного прокурора, которые есть в СМИ, а также официальных лиц МИД опровергла заявления Норузи и сообщила, что его утверждения содержат как минимум признаки уголовного преступления, за которое должна быть ответственность. Мы ожидаем еще ответа на нашу ноту, направленную в МИД Ирана, уже в виде официального документа. Но официальные заявления, которые уже прозвучали, не оставляют сомнений относительно официальной позиции Ирана касательно авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном", - резюмировал посол Украины.

Как сообщалось, иранский депутат, член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Ирана Хассан Норузи назвал «правильным» сбивание самолета МАУ и заявил, что никто из причастных не задержан.

Министерство иностранных дел Украины выразило глубокую обеспокоенность заявлениями представителя парламента Исламской Республики Иран, поэтому Посольство Украины в Тегеране безотлагательно направило в Министерство иностранных дел Ирана ноту с требованием предоставить соответствующие разъяснения.

8 января 2020 года после вылета с тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни был сбит двумя ракетами самолет Международных авиалиний Украины. На его борту находилось 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.

Тегеран до сих пор отказывается передать Киеву "черные ящики".

Источник

самолет, МАУ, Иран, черные ящики
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