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Епископ УПЦ передал столичному роддому тысячу защитных масок

06.04.2020 / 17:56
Епископ УПЦ передал столичному роддому тысячу защитных масок
Mitropolia.kiev.ua Источник: Центр информации УПЦ
Защитные средства будут распределены среди персонала и пациентов медицинского учреждения

Киевскому городскому роддому №2, 6 апреля, епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий передал тысячу защитных масок.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Киевской митрополии, в рамках мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, архиерей передал маски для нужд роддома, который расположен в пределах вверенного ему прихода в честь Покрова Божией Матери, на Приорке.

Защитные средства будут распределены среди персонала и пациентов медицинского учреждения.

Источник: Inpress.ua
упц
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