На Благовещение православные могут молиться дома - текст

В сети доступны тексты богослужений, адаптированные для молитвы дома мирянами в условиях карантина.

К празднику Благовещения Пресвятой Богородицы для домашнего (келейного) чтения опубликованы тексты служб, сообщает patriarchia.ru.

В формате Word доступны: последование всенощного бдения; последование часов, изобразительных и вечерни; уставные чтения.

7 апреля православные отмечают один из 12 главных (двунадесятых) праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил Ей о грядущем рождении Иисуса Христа.

До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме, а затем, по закону, должна была оставить храм, как достигшая совершеннолетия, и либо возвращаться к родителям, либо выйти замуж. Священники хотели выдать Ее замуж, но Мария объявила им о Своем обещании Богу — остаться навсегда Девою. Тогда Ее обручили дальнему родственнику, 80-летнему старцу Иосифу, чтобы он заботился о Ней и охранял Ее девство.

Спустя четыре месяца по обручении ангел явился Марии, когда Она читала Священное Писание, и, войдя к Ней, сказал: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами». Архангел Гавриил возвестил Ей, что Она обрела величайшую благодать у Бога — быть Материю Сына Божия.

Дева Мария спросила ангела, как может родиться сын у той, которая не знает мужа. Тогда архангел открыл Ей истину, которую он принес от Всемогущего Бога: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Постигнув волю Божию и всецело предавая Себя ей, Пресвятая Дева отвечала: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему».