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Четыре человека погибло при пожаре в котельной Краснограда

06.04.2020 / 17:18
Четыре человека погибло в результате пожара в нефункционирующем здании котельной Краснограда (Харьковская обл.) в воскресенье, 5 апреля, вечером, сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"5 апреля в 20.42 в г.Красноград в нефункционирующем здании котельной возник пожар, в результате которого погибли 4 человека", – сказано в утренней сводке ведомства в понедельник.

По информации спасателей, пожар самоликвидировался на площади 5 м кв. Подразделения ГСЧС для тушения не привлекались.

Источник

пожар, жертвы, Краснодар, котельня
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