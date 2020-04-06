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На Черниговщине духовенство и прихожане УПЦ доставили продукты питания медикам и неимущим

06.04.2020 / 14:27
На Черниговщине духовенство и прихожане УПЦ доставили продукты питания медикам и неимущим
Благотворительная помощь Источник: Центр информации УПЦ
Были розданы продуктовые наборы инвалидам и пожилым людям, которые из-за карантина не могут покидать свои дома

В Черниговской области священники и верующие Нежинской епархии Украинской Православной Церкви помогают медикам, а также нуждающимся и пенсионерам, которые не могут выйти из дома.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Нежинской епархии, особое внимание в период пандемии необходимо врачам и людям, которые находятся в зоне повышенного риска вследствие эпидемии.

«В Борзнах священники передали медработникам районной больницы продукты питания, маски, перчатки и дезинфицирующие средства, а также доставили продукты питания в Нежинскую районную больницу», - сообщили на сайте епархии.

Кроме того, были розданы продуктовые наборы инвалидам и пожилым людям, которые из-за карантина не могут покидать свои дома.

В Нежине председатель епархиального отдела по делам семьи иерей Александр Гладыш посетил малообеспеченные многодетные семьи и семьи, попавших в тяжелые жизненные условия. Нуждающимся доставили продукты питания и сладости для детей.

Как сообщалось ранее, в Киеве духовенство и верующие Украинской Православной Церкви ведут активную работу по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 и оказывают помощь киевлянам во время эпидемии.

Источник: Inpress.ua
упц
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