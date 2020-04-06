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В лаврах и монастырях УПЦ в период карантина можно подать записки онлайн

06.04.2020 / 13:23
В лаврах и монастырях УПЦ в период карантина можно подать записки онлайн
Проскомидия Источник: Центр информации УПЦ
Все записки принимаются с именами крещеных православных христиан

В период ограничений в присутствии верующих на богослужениях в период карантина лавры и монастыри Украинской Православной Церкви принимают записки на поминовение в режиме онлайн.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

На сайте Киево-Печерской лавры можно отправить имена в разделе Паломникам- Подать записку.

Можно заказать простое поминовение, заказную литургию, чтение Псалтыри, подать имена на молебен и акафист.

Кроме того, на сайте обители можно детальнее прочитать о видах поминовения, их значениях и сроках.
Все записки принимаются с именами крещеных православных христиан.

Свято-Успенская Почаевская лавра принимает записки на официальном сайте, а также по телефону и на электронную почту обители - poch.lavra.zapisnoy@gmail.com.

«Имена полагается писать не сокращенно Саши, Даши, а Александра, Дарии, без фамилий и отчеств.

Пишутся имена в родительном падеже -Михаила, Анастасии и т.п.

В записках о здравии или за упокой пишутся имена только крещеных людей. Некрещеные и самоубийцы в Церкви не поминаются.

Не приписывать любых родственных отношений (отец, брат, дядя) и других непонятных сокращенных слов, не относящихся ко спасению души.

Нельзя поминать за упокой святых угодников (например: блаженную Ксению, Патриарха Тихона, Святителя Николая и др.)», -напомнили в обители.

В Свято-Успенской Святогорской лавре совершается ежедневное поминовение имен православных христиан.

Заказать поминовение можно, отправив письмо на электронный адрес svyatlavra@gmail.com.

Киевский Свято-Введенский монастырь предлагает возможность заказывать необходимые требы по контактному телефону монастыря (0671911358 Мариамна).

Детали можно уточнить на официальной странице монастыря в Фейсбук.

Как сообщалось ранее, Синодальный юридический отдел УПЦ прокомментировал усиление ограничений во время карантина. Постановление Кабинета Министров Украины усиливает ограничительные меры, однако не обязывает закрывать храмы.

Источник: Inpress.ua
упц
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