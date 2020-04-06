Норвегия заверила, что санкции против РФ сохранятся до полного выполнения ею Минских договоренностей

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверила, что санкционное давление на РФ будет сохраняться до полного выполнения ею Минских договоренностей.

"Министр Сёрейде заверила Дмитрия Кулебу, что санкционное давление на РФ будет сохраняться до полного выполнения ею Минских договоренностей. Она подтвердила неизменность позиции Осло по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, европейских и евроатлантических стремлений нашего государства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины в субботу, 4 апреля.

Также Сорейде сообщила о встрече министров иностранных дел стран НАТО, на которой они предоставили дополнительную поддержку Украине, и заверила, что Украина остается высоко на повестке дня Альянса. Кулеба поблагодарил за непоколебимую поддержку Украины.

Министр обратил особое внимание на результативное сотрудничество Украины и Норвегии в ООН для противодействия попыткам России подорвать санкции под прикрытием пандемии COVID-19. Главы МИД согласились, что одновременно с коронавирусным кризисом в мире резко возрос объем дезинформации и пропаганды, которым нужно совместно противодействовать.

Кроме того, Кулеба обратился к норвежской коллеге с просьбой содействовать защите граждан Украины, которые остаются в Норвегии в настоящее время ограничения сообщения, и получил заверения в таком содействии.

Собеседники также обсудили борьбу с распространением Covid-19.

В частности, глава МИД Украины поблагодарил за внесение Норвегией 14,5 млн евро в кризисный фонд ООН для противодействия COVID-19, ресурсы которого идут и на поддержку Украины.

Кулеба также поблагодарил за приглашение посетить Норвегию, как только пройдет пандемия, и принял его. В свою очередь, он пригласил норвежскую коллегу посетить с визитом Киев. Она также с радостью приняла приглашение.

Собеседники согласились в дальнейшем наполнять украинско-норвежское межгосударственное партнерство, обсудили перспективы украинско-норвежской торговли и инвестиций.

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