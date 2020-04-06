Войти | Зарегистрироваться
13:05

понедельник,
06 апреля
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний рассказал, чем опасна самонадеянность

06.04.2020 / 12:48
Митрополит Антоний рассказал, чем опасна самонадеянность
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Антоний процитировал слова из Священного Писания

Сегодня мир сам себя наказал за свою глупость и самонадеянность, наградил себя болезнями и напастями, и, возможно, только такая встряска способна остановить глупцов, отрезвить их.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Человек намеренно рад обманываться. Он сознательно попадает в ловушки и сети, которые ему расставили враги и лицемеры. И как следствие подобных действий на голову человека обрушивается еще большая напасть – плод его помыслов. А вот это уже настоящая катастрофа. Греховные помыслы – груз неподъемный, могут раздавить и убить.

Что за свойство движет человеком, попавшим в такую историю? Обыкновенная глупость. О ней неоднократно говорил царь Соломон в своих притчах, сокрушаясь по поводу урона, который глупец в состоянии нанести себе и окружающим», - сказал архиерей.

Митрополит Антоний процитировал слова из Священного Писания: «Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим (Пр. 14:15)».

Митрополит Антоний объяснил, чем опасна самонадеянность

«Кто же является глупцом? Самонадеянный и нерассудительный человек, который уповает только на свои силы и знать не хочет о воле Божией и Его существовании.

Глупец спешит с выводами и действиями, не думает о последствиях и не удосуживается рассуждать. Самонадеянно и уверенно он спешит совершить очередную глупость, никого не слушая и всех при этом осуждая.

К сожалению, у глупости нет предела, она словно черная воронка вовлекает в свой ненасытный жернов все новые и новые жертвы. Очевидно, мы заслужили то, что имеем», - отметил владыка.

Архиерей призвал «не забывать, что Всемилостивый Господь ждет нашего духовного пробуждения. Он тут же откликнется на зов о помощи и выбежит навстречу блудному сыну, потерянному и обретенному вновь. И ничего не может быть прекраснее и величественнее этой встречи! Жизнь с Богом – это удивительная жизнь в любви, радости и свете. И только глупец может отмахиваться от нее».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 апреля
5 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.