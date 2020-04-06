Митрополит Антоний рассказал, чем опасна самонадеянность

Сегодня мир сам себя наказал за свою глупость и самонадеянность, наградил себя болезнями и напастями, и, возможно, только такая встряска способна остановить глупцов, отрезвить их.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Человек намеренно рад обманываться. Он сознательно попадает в ловушки и сети, которые ему расставили враги и лицемеры. И как следствие подобных действий на голову человека обрушивается еще большая напасть – плод его помыслов. А вот это уже настоящая катастрофа. Греховные помыслы – груз неподъемный, могут раздавить и убить.

Что за свойство движет человеком, попавшим в такую историю? Обыкновенная глупость. О ней неоднократно говорил царь Соломон в своих притчах, сокрушаясь по поводу урона, который глупец в состоянии нанести себе и окружающим», - сказал архиерей.

Митрополит Антоний процитировал слова из Священного Писания: «Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим (Пр. 14:15)».

Митрополит Антоний объяснил, чем опасна самонадеянность

«Кто же является глупцом? Самонадеянный и нерассудительный человек, который уповает только на свои силы и знать не хочет о воле Божией и Его существовании.

Глупец спешит с выводами и действиями, не думает о последствиях и не удосуживается рассуждать. Самонадеянно и уверенно он спешит совершить очередную глупость, никого не слушая и всех при этом осуждая.

К сожалению, у глупости нет предела, она словно черная воронка вовлекает в свой ненасытный жернов все новые и новые жертвы. Очевидно, мы заслужили то, что имеем», - отметил владыка.

Архиерей призвал «не забывать, что Всемилостивый Господь ждет нашего духовного пробуждения. Он тут же откликнется на зов о помощи и выбежит навстречу блудному сыну, потерянному и обретенному вновь. И ничего не может быть прекраснее и величественнее этой встречи! Жизнь с Богом – это удивительная жизнь в любви, радости и свете. И только глупец может отмахиваться от нее».