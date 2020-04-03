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На Буковине УПЦ передала медикам 3, 5 тыс тестов для выявления COVID-19

03.04.2020 / 14:29
На Буковине УПЦ передала медикам 3, 5 тыс тестов для выявления COVID-19
Благотворительная помощь Источник: Центр информации УПЦ
Тесты, которые УПЦ передала в Черновицкий областной лабораторный центр, были приобретены Международным фондом Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы

В Черновцах Украинская Православная Церковь передала в Черновицкий областной лабораторный центр 3, 5 тыс высокоточных тестов-реакций для выявления коронавируса.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Черновицкой областной государственной администрации, полученные тесты позволят эффективнее бороться с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

«Такая помощь даст нам возможность сделать больше тестов и, соответственно, локализовать большее количество выявленных случаев коронавируса. Есть определенный дефицит сегодня в целом в мире и в государстве всех этих вещей, которые нам крайне необходимы - аппаратуры, тестов, средств индивидуальной защиты. Поэтому каждой помощи очень радуемся, потому что имеем возможность эффективно продолжать нашу работу. Благодарны всем, кто присоединился и поддерживает нас в это время», - отметили представители Черновицкой ОГА.

Тесты, которые УПЦ передала в Черновицкий областной лабораторный центр, были приобретены Международным фондом Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Как сообщалось ранее, Митрополит Онуфрий передал детской больнице в Черновцах аппарат для искусственной вентиляции легких и защитные костюмы.

 

Источник: Inpress.ua
упц, коронавирус
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