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Кабмин расширил список учреждений, которые могут работать во время карантина

03.04.2020 / 10:23
Кабинет министров в период карантина разрешил продажу запчастей для транспортных средств, суточного молодняка домашней птицы и работу ломбардов и кредитных союзов.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Решением правительства внесены изменения в постановление КМУ № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", которые расширяют перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности. Кроме того, правительство предоставило рекомендации для бизнеса с целью усиления контроля за соблюдением санитарных и противоэпидемических требований", - говорится в сообщении.

Так, во время карантина разрешены: продажа запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и другой с/х техники, продажа суточного молодняка домашней птицы.

Разрешено функционирование всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.

Также правительство предоставило ряд рекомендаций для бизнеса, которые будут способствовать уменьшению очередей и скоплений посетителей в магазинах и обеспечат выполнение введенных противоэпидемических мер, в частности: работать аптекам круглосуточно и допускать посетителей в торговые залы не только в расчете не более одного посетителя на 10 квадратных метров площади, а и с соблюдением 1,5 метрового расстояния между лицами и т.п.

"Мы работаем над тем, чтобы в условиях карантина обеспечить оптимальное функционирование ключевых для страны отраслей. Принятые изменения смягчают условия ведения бизнеса, активизируют аграрные компании для проведения весенней посевной кампании, упрощают доступ населения к финансовым ресурсам и усиливают выполнение введенных противоэпидемических мер", - прокомментировал решение правительства министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Напомним, в Украине с 12 марта 2020 года введен карантин в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

С 17 марта Кабинет министров прекратил работу предприятий, деятельность которых предусматривает прием посетителей. Это ограничение не распространяется на банки и страховые компании, однако распространяется на другие небанковские финансовые учреждения (пункты обмена валют, финансовые компании, кредитные союзы, ломбарды и др.).

25 марта правительство сняло запрет на оптовую торговлю пищевыми продуктами, торговлю ветеринарными препаратами, осуществление ветеринарной практики, продажи кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочных материалов, а также некоторые другие виды деятельности.

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Кабмин, работа, коронавирус, предприятия
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