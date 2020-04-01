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В Черновцах митрополит Мелетий объехал город с молитвами о прекращении коронавируса

01.04.2020 / 20:29
В Черновцах митрополит Мелетий объехал город с молитвами о прекращении коронавируса
Крестный ход Источник: Центр информации УПЦ
В пути и на остановках возле пяти поклонных крестов, установленных на въездах в город, был отслужен Канон против губительного поветрия

В Черновцах 1 апреля митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий вместе с духовенством совершил автомобильный крестный ход.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Фейсбук Черновицко-Буковинской епархии.

«В крестном ходе владыка Мелетий совершил молебен, чтобы Господь избавил наш народ от эпидемии коронавируса. В завершение молебна митрополит Мелетий читал молитву против распространения эпидемии и окроплял освященной водой четыре стороны света. Священнослужители вместе с владыкой благословляли все стороны света иконой и крестом», - сообщает пресс-служба епархии.

 В пути и на остановках возле пяти поклонных крестов, установленных на въездах в город, был отслужен Канон против губительного поветрия.

Как сообщалось ранее, в Черновицкой области священники Украинской Православной Церкви совершили автомобильный крестный ход против коронавируса с чудотворным образом Божией Матери «Боянская».

Источник: Inpress.ua
упц
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