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В Церкви объяснили, что поможет избежать разочарований и отчаяния

01.04.2020 / 20:43
В Церкви объяснили, что поможет избежать разочарований и отчаяния
Киево-Печерская лавра Источник: Центр информации УПЦ
По словам архиерея, чтобы избежать зла и соблазнов, человеку необходимо читать Евангелие

Чтение Евангелия и искренняя молитва способны укрепить человека в самых сложных ситуациях.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом заявил наместник Святой Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел

 «Сегодня мы наблюдаем за тем, что происходит в нашем мире. И лишь тот не может понять происходящего, кто боится самого себя, тот, кто не знает и не хочет знать, что приближаются те времена, о которых сказано в Священном Писании: «Ибо надлежит всему тому быть» (Мф. 24:6)», - процитировал Евангелие владыка Павел.

 По словам архиерея, чтобы избежать зла и соблазнов, человеку необходимо читать Евангелие.

 «Нам нужно исследовать Писания, читать Евангелие, чтобы не попасть под руку врага рода человеческого (дьявола), который всячески ищет того момента, чтобы прельстить человека

Многих он прельщает деньгами, других - наркотиками, третьих - славой, но нам дано единое на потребу: надо избрать благую часть и, слушая проповедь Спасителя, жить согласно сказанному Господом слову», - отметил митрополит Павел.

 Он призвал не отчаиваться и никого не обвинять в своих неудачах, «ведь что бы мы не делали, всё идёт своим путем». 

 «Сегодня нам всем необходимо иметь глубокую веру, нам необходимо молиться, чтобы Господь не попустил нам отпасть от Святой Церкви и чтобы не было у нас сомнений в нашей вере», - подчеркнул он.

 Митрополит Павел сказал, что Господь никогда не оставит того, кто борется со своими грехами.

 «Пусть Всемилостивый и Всещедрый Господь укрепит каждого из нас, даст силы, мудрость и терпение всем нам, пусть Он поможет нам бороться с самими собой, со своим грехом и со своими страхами. Ведь человек, который борется с грехом, непременно побеждает. Пусть Господь хранит каждого человека на жизненном пути и сподобит нас быть в Царствии Небесном!» - пожелал архиерей.

Источник: Inpress.ua
упц
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