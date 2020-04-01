Епископ УПЦ объяснил, как пандемия коронавируса изменила общество

За период пандемии коронавируса времени люди поняли, насколько хрупка и быстротечна человеческая жизнь и только Бог может спасти человечество от окончательного уничтожения.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом сказал глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба).

«Уже сегодня можно сказать о положительных мировоззренческих изменениях, которые происходят в результате этой смертоносной болезни. Например, мы начали более бережно относиться к старшему поколению. Если еще два месяца назад в некоторых странах Европы серьезно обсуждалась возможность применения эвтаназии для тех, кто «слишком долго живет», то сегодня врачи самоотверженно борются за их жизнь, рискуя собственной», - отметил владыка.

Он напомнил, что во время карантина во многих странах отменились мероприятия ЛГБТ-пропаганды, уменьшилось количество абортов и утихли военные конфликты.

По словам епископа Виктора, испытание пандемией дает человеку возможность переосмыслить свою жизнь и расставить правильные приоритеты.

«Любые тяжелые обстоятельства, в которых оказывается человек, не должны восприниматься только через призму физической жизни, а иметь обязательно метафизическое измерение. С этой точки зрения, наше тело и здоровье, и даже вся земная жизнь не имеют исключительной ценности. Гораздо значимым является то, что ожидает нас после смерти. Данный подход присущ не только верующим, но часто и атеистам. Например, свобода (или то, что под ней понимается) во многих мировоззренческих системах ценится больше жизни. В конце концов, даже в государственном гимне Украины поется: «Душу и тело мы положим за нашу свободу», - сказал владыка.

Он подчеркнул, что христианам выживать в сложных условиях помогает вера в Божий Промысел.

«Согласно Священному Писанию, Бог хочет, чтобы все люди спаслись, а потому Его Божественная воля направлена на достижение этой цели. А это значит, что наше спасение является той ценностью, благодаря которой мы можем переосмыслить собственную жизнь. Свобода для христианина - это свобода от греха и жизни с Богом. Через призму настоящей свободы даже самые тяжелые испытания получают другую, отличную от общепринятой, оценку в наших глазах», - отметил епископ Виктор.

Он напомнил, что Церковь принимает активное участие в борьбе с коронавирусом.

«Благотворительные акции, помощь врачам и больным, закупка медицинского оборудования, соблюдение установленных государством норм карантина - все это стало неотъемлемой частью жизни и деятельности Церкви. Ведь Церковь хотя и имеет внеземное происхождение, но не оторвана от мира: она живет в нем вместе с народом Божьим и переживает все то, что ощущают на себе Ее верующие», - сказал владыка.

По его словам, каждый христианин хорошо знает, что Бог способен превратить любое зло в добро, потому «хочется верить, что после коронавируса мы обязательно станем лучше».