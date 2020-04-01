На Закарпатье священники УПЦ передали территориальному центру по оказанию социальных услуг маски

На Закарпатье, в Нижних Воротах, 31 марта священники Украинской Православной Церкви передали территориальному центру по оказанию социальных услуг маски.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, священники передали подопечным центра защитные маски и продукты.

Уже вторую неделю подряд в епархии проводится социальные и волонтерские проекты, направленные на помощь в борьбе против Covid-19.