Войти | Зарегистрироваться
16:35

вторник,
31 марта
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Братия Десятинного монастыря УПЦ помогает нуждающимся защититься от коронавируса

31.03.2020 / 16:15
Братия Десятинного монастыря УПЦ помогает нуждающимся защититься от коронавируса
Киев Источник: Центр информации УПЦ
В специализированных учреждениях монахи раздают средства защиты

Братия Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви помогает защититься от коронавируса малообеспеченным и нуждающимся категориям населения.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт обители, монахи Десятинного монастыря взяли под опеку наиболее незащищенных жителей столицы – пожилых людей в домах престарелых, пациентов психиатрических больниц, воспитанников детских домов и интернатов.

В специализированных учреждениях монахи раздают средства защиты – маски и дезинфицирующие растворы, а также оказывают духовную поддержку тем, кто в этом нуждается.

Кроме того, средства индивидуальной защиты раздают при необходимости всем прихожанам монастыря.

Как сообщалось, Священный Синод УПЦ призвал духовенство и верующих внимательно относиться к решениям и рекомендациям Министерства здравоохранения Украины по противоэпидемическим мероприятиям и ограничениям, а также особое внимание уделять гигиене и санитарным нормам в храмах.

Источник: Inpress.ua
церковь, УПЦ, Десятинный монастрырь
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
31 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.