На Киевщине УПЦ передала медикам защитные костюмы для инфекционного и реанимационного отделений

В Киевской области Украинская Православная Церковь передала сотрудникам Броварской районной больницы 12 защитных костюмов для медиков из инфекционного и реанимационного отделений.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Перший Козацький», настоятель храма УПЦ в честь святых апостолов Петра и Павла в Броварах протоиерей Александр Левчук передал защитные костюмы и очки для медиков, которые будут работать с больными с подозрением на коронавирус.

«Вся Украинская Православная Церковь всегда была вместе с людьми. Мы будем помогать и людям, и врачам. Что сможем - то сделаем. Пусть Господь нас всех хранит», - отметил протоиерей Александр.

Спецодежду для медиков приобрели силами прихожан Петро-Павловского храма.

Протоиерей Александр Левчук рассказал, что по всей Украине верующие УПЦ собирают средства, чтобы защитить медиков и помочь им в борьбе с новым вирусом, а также просят Бога даровать всем здравие душевное и телесное.