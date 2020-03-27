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В Киеве УПЦ и православная молодежь шьет маски и раздает продуктовые наборы ветеранам и малообеспеченным

27.03.2020 / 15:32
В Киеве УПЦ и православная молодежь шьет маски и раздает продуктовые наборы ветеранам и малообеспеченным
Благотворительные продуктовые наборы Источник: Центр информации УПЦ
Благотворительные инициативы разработаны для противодействия распространения коронавирусной инфекции для защиты и помощи прихожанам, а также всем нуждающимся

В столице духовенство Свято-Вознесенского храма Украинской Православной Церкви и волонтерское движение «Парасолька» вместе с прихожанами организовали сбор, фасовку и доставку продуктов питания для ветеранов и малообеспеченных жителей Голосеевского района.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Киевской Митрополии, благотворительные инициативы разработаны для противодействия распространения коронавирусной инфекции для защиты и помощи прихожанам, а также всем нуждающимся.

«Первые 190 продуктовых наборов уже нашли своих адресатов. Кроме того, традиционно, в зоне особого внимания ребят из «Парасольки»  площадь Льва Толстого, Майдан Независимости, Бессарабская площадь и Железнодорожный вокзал, где собираются бездомные, чтобы поесть и получить лекарства, одеяла и другую помощь», - сообщили на сайте Киевской Митрополии.

Духовенство не только активно общается с нуждающимися, но и участвует в раздаче продуктов и необходимых вещей. Каждый день с 12.00 до 15.00 в Свято-Вознесенском храме кормят малоимущих.

Кроме того, начат пошив защитных масок.

«Председатель Синодального отдела социального служения и благотворительности УПЦ протоиерей Сергей Екшиян и председатель Социального отдела Киевской епархии протоиерей Павел Белый передали необходимые материалы и в Голосеевском благочинии начали шить защитные маски», - отметили организаторы.

Все благотворительные мероприятия проходят с соблюдением санитарных норм в условиях карантина.

упц
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