Войти | Зарегистрироваться
13:22

четверг,
26 марта
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Каждый сможет прийти в храм УПЦ и бесплатно взять маску – Митрополит Антоний

26.03.2020 / 12:37
Каждый сможет прийти в храм УПЦ и бесплатно взять маску – Митрополит Антоний
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Управделами УПЦ отмечает, что « к сожалению, многие силы даже этот момент используют для того, чтобы бороться с нашей Церковью»

Украинская Православная Церковь обеспечивает жильем медработников, которым сложно добраться на работу во время карантина, шьет и бесплатно раздает защитные маски и помогает пожилым людям.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в программе «Утро с Интером», ссылаясь на решение Священного Синода.

Центр информации УПЦ подготовил расширенную версию разговора с владыкой Антонием.

«Мы предписали создать при монастырях и приходах волонтерские группы для того, чтобы иметь возможность помогать престарелым и больным людям, а также медицинским работникам. Наши прихожане, у которых есть машины, будут этим заниматься. В каждом храме будет список волонтерских групп с телефонами, и мы сможем очень быстро реагировать.
Наши священники будут посещать амбулатории, по возможности мы будем помогать им, поскольку понимаем, как сложно работать, поскольку прекратилось прямое транспортное сообщение, чтобы люди не остались один на один с бедой. По-человечески мы должны сделать все, чтобы каждый человек почувствовал любовь Бога к себе, что он не забыт и Бог заботится о нем», - отметил владыка Антоний.

Также он напомнил о том, что по благословению Митрополита Онуфрия на каждом приходе УПЦ бесплатно раздают защитные маски.

«Мы их закупаем, кроме того, мы распорядились, чтобы сейчас все наши пошивочные мастерские переориентировались. Сейчас все мастерские, которые шили церковное облачение, шьют именно маски, чтобы была возможность раздавать их. Как мы знаем, сейчас в стране ажиотаж, не все имеют возможность покупать маски, тем более они должны очень часто заменяться», - отметил митрополит Антоний.

«В селах мы разрабатываем формулу: или священник будет бесплатно разносить их в каждый дом, или на приходах будет объявление и все, кто желает смогут прийти и взять маску. В монастырях и в городских храмах маски будут лежать там, где продаются иконы. Каждый, кто нуждается, сможет прийти в храм Украинской Православной Церкви и взять маску. Бесплатно», - сообщил владыка Антоний.

Управделами УПЦ отмечает, что « к сожалению, многие силы даже этот момент используют для того, чтобы бороться с нашей Церковью».

«Господь всем судья. Мы не обращаем на это внимание, а делаем то, что можем. Для нас важен каждый человек. Когда мы будем раздавать маски, мы не будем спрашивать, в какой храм ты ходишь, в костел или в синагогу. Каждый, кто имеет нужду, придут в храм или монастырь Украинской Православной Церкви, и может взять маску. Это тоже проявление нашей любви и наша обязанность делать все от нас зависящее», - сказал Митрополит Антоний.

Он рассказал о том, что монастыри УПЦ готовят жилье медицинским работникам на время карантина.

«В монастырях сейчас, где нет гостиниц, монахи немного утесняются, чтобы были комнаты для проживания медицинских работников. В связи с тем, что сейчас запрещен общественный транспорт, очень тяжело добираться на работу тем медикам, которые живут не в Киеве. Наши монастыри сейчас занимаются тем, чтобы подготовить помещения и, если будет необходимость, готовы принимать медицинских работников на проживание», - сказал владыка.

Митрополит Антоний сообщил, что при храмах создаются волонтерские группы для помощи пожилым людям, которые наиболее уязвимы к заболеванию коронавирусом.

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.