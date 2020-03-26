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Митрополит Онуфрий благословил Украину Печерской иконой Богородицы с высоты птичьего полета

26.03.2020 / 11:20
Митрополит Онуфрий благословил Украину Печерской иконой Богородицы с высоты птичьего полета
Скрин Источник: Центр информации УПЦ
В небе над Украиной Предстоятель помолился об исцелении всех больных

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий с высоты птичьего полета благословил Украину Печерской иконой Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ, видео опубликовано на YouTube-канале Информационно-просветительского отдела.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий летел в Черновцы, чтобы передать гуманитарную помощь медицинским учреждениям, которые борются с коронавирусом.

В небе над Украиной Предстоятель помолился об исцелении всех больных.

В этот же день Блаженнейший Митрополит Онуфрий доставил в Черновцы медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом. Он передал в Черновицкую областную детскую клиническую больницу аппарат для искусственной вентиляции легких, а также 100 защитных водоотталкивающих костюмов многоразового использования и 100 очков для медиков.

Источник: Inpress.ua
упц, Митрополит Онуфрий
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