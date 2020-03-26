На Закарпатье монахи и православная молодежь шьют защитные маски

На Закарпатье монахи и православная молодежь начали пошив индивидуальных защитных масок, которые будут бесплатно раздавать духовенство и волонтеры.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, в Мукачево, в Красногорском Всехсвятском мужском монастыре усилиями настоятеля, архимандрита Илария (Гаврильца), закуплено и в монастырской пошивочной мастерской уже сшиты сотни защитных масок.

Пошив масок также начало Иршавское молодежное братство во главе со своим руководителем - архимандритом Агапитом, сообщил священнослужитель на своей странице в Фейсбук.