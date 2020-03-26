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На Закарпатье монахи и православная молодежь шьют защитные маски

26.03.2020 / 11:37
На Закарпатье монахи и православная молодежь шьют защитные маски
Мукачевская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Пошив масок также начало Иршавское молодежное братство во главе со своим руководителем - архимандритом Агапитом

На Закарпатье монахи и православная молодежь начали пошив индивидуальных защитных масок, которые будут бесплатно раздавать духовенство и волонтеры.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, в Мукачево, в Красногорском Всехсвятском мужском монастыре усилиями настоятеля, архимандрита Илария (Гаврильца), закуплено и в монастырской пошивочной мастерской уже сшиты сотни защитных масок.

Пошив масок также начало Иршавское молодежное братство во главе со своим руководителем - архимандритом Агапитом, сообщил священнослужитель на своей странице в Фейсбук.

Источник: Inpress.ua
Закарпатье, УПЦ
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