Новый министр экономики обновил декларацию: 13 миллионов зарплаты и счета в США и Украине

Новый документ опубликован на сайте Нацагентства по предотвращению коррупции.

В обновленной декларации Петрашко указал квартиру в Киеве площадью 89,60 кв. м, которую он декларировал в первой версии документа. Квартира принадлежит жене министра Светлане и 2 его сыновьям - Максиму и Матвею.

Петрашко также владает гаражом площадью 11 кв. м в городе Стрый (Львовская область) и 50% жилого дома площадью 76,1 кв. м во Львове, совладельцем этого дома указан Петрашко Мирослав Викторович.

Кроме этого, министр задекларировал паркоместо в Киеве площадью 10,8 кв. м (дата вступления в права - 17.01.2006).

Также Петрашко вместе с женой Светланой и сыновьями Максимом и Матвеем владеют жилым домом площадью 409,2 кв. м в селе Романков Обуховского района Киевской области (дата вступления в права - 03.11.2011). В селе Романков жена министра владеет земельным участком площадью 0,15 га.

Она также является совладельцем квартиры (33,3%) площадью 109,1 кв. м в РФ (33,34% принадлежат Артуру Позднякову, 33,3% - Анжелике Поздняковой).

Новый министр задекларировал часы Vacheron Constantin и коллекцию ювелирных изделий Chopard (кольцо, серьги, подвеска с драгоценными камнями и кулон), которые принадлежат его жене.

Игорь Петрашко владеет машинами: Suzuki Vitara S (2016 года выпуска), LAND ROVER (модель RANGE ROVER SPORT 2017 года выпуска) и MITSUBISHI OUTLANDER 2006 года выпуска.

В 2019 году он получил 13,67 млн грн зарплаты в "Укрлендфарминге" Олега Бахматюка, а также - около 12 454 грн процентов в Приватбанке и Укргазбанке.

Петрашко имеет открытые счета в Укргазбанке (27 699 грн и 880 долларов) и Ощадбанке (13 023 грн), в Приватбанке - имеет на счету 986 141 грн, а его жена - 24 322 грн соответственно.

Кроме этого, министр хранит 808 157 долларов в американском банке Morgan Stenley, на 15 764 долларов в него открыт совместный счет с женой в Citibank в Нью-Йорке.

Также министр экономики задекларировал 510 тысяч долларов и 1,05 млн грн наличных, а его жена - 480 тысяч долларов и 1,6 млн грн.

Согласно декларации, ценных бумаг в собственности Петрашко и его семьи нет.

Напоминаем: новоназначенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко подал практически пустую декларацию - в ней он указал, что проживает в Киеве в квартире жены площадью 90 кв. м.

Программа "Схемы: коррупция в деталях" сообщила, что Петрашко не указал в своей имущественной декларации квартиру в Москве, доля в которой принадлежит его жене, имение в селе под Киевом и два внедорожника.

Министр в комментарии "Схемам" заявил, что обязательно должен подать декларацию до вхождения в должность, но не успел ее заполнить "из-за нехватки времени".

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