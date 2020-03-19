Синод УПЦ причислил к лику святых трех мучеников

Священный Синод Украинской Православной Церкви причислил к лику святых священномучеников и новомучеников.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказано в итогах Священного Синода Украинской Православной Церкви, который состоялся 18 марта в Киево-Печерской лавре.

К лику местночтимых святых Каменской епархии причислены священномученики пресвитеры Василий Вахнин, Феодор Романовский и Иосиф Чехранов. Также утверждены тропарь, кондак, молитва и иконописное изображение святых.

В состав Собора новомучеников Бердянских внесены святые, совершавшие свое служение в пределах Бердянской епархии, и утверждены тропарь, кондак и молитва Собора.