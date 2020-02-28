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МИД: возросло количество инфицированных на Diamond Princess украинцев

28.02.2020 / 14:14
Уже четверо граждан Украины - членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess госпитализированы с коронавирусной инфекцией в больницы Токио. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"По состоянию на 26.02.2020 уже 4 граждан Украины, у которых диагностировано наличие вируса Covid-19, были госпитализированы в медицинские учреждения г. Токио. Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное. Консулом поддерживается связь с госпитализированными украинцами", - говорится в сообщении.

Другие граждане Украины продолжают находиться на борту лайнера Diamond Princess, сообщили в МИД.

По информации посольства Украины в Японии, с целью принятия решения о возможности покидания членами экипажа лайнера местными медиками проведены необходимые тесты, результаты которых пока еще не известны. "Наши соотечественники, у которых зафиксируют положительные результаты тестов, будут госпитализированы в местные медучреждения, отрицательные - продолжат карантин", - сообщили в МИД.

Также в министерстве сообщили, что посольство Украины в Японии провело опрос всех украинцев по поводу их желания быть репатриированными в Украину.

По данным диппредставительства, 24 из 25 опрошенных украинцев (с одним установить связь не удалось) не выразили намерения возвращаться в Украину в течение ближайших дней, а затем - планируют пройти карантин в Японии.

"Посольство Украины в Японии находится на связи с гражданами Украины, которполучатые находятся на борту лайнера и больницах, и поддерживает постоянный контакт со всеми причастными службами с целью, в частности, решение возможных проблемных вопросов у наших соотечественников", - заверили в МИД.

Как сообщалось, в начале февраля круизный лайнер Diamond Princess остановили на карантин вблизи Йокогамы. На борту лайнера находились более 3,7 тысячи человек. Среди них - 25 украинцев, которые являются членами экипажа. Впоследствии у двух украинцев подтвердили наличие коронавируса.

19 февраля карантин был снят, пассажиры Diamond Princes начали сходить на берег. Для разрешения на высадку у пассажиров должен быть зафиксирован отрицательный результат теста на коронавирус и отсутствие симптомов.

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коронавирус, Diamond Princess
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