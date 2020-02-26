Митрополит Антоний рассказал, какой главный вопрос каждый должен задать себе во время Великого поста

Пост без любви превращается в голодание и несет вред душе.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в передаче «Простые истины» на Ютуб-канале «ВИТРАЖИ: о вере в красках».

«Все наши духовные подвиги имеют смысл лишь в том случае, если они преумножают любовь. Любое действие без любви бесполезно и, чаще всего, греховно. Постясь, мы должны откалибровать свой внутренний барометр – совесть – на максимальную чуткость. Все шаги, все намерения соизмерять с евангельскими словами», - рассказал владыка Антоний.

Митрополит Антоний сказал, какой главный вопрос стоит задать себе во время поста.

«Нам следует во время поста как можно чаще задавать себе вопрос: «Что мной движет на самом деле? Для чего я это делаю?» и честно отвечать на него. Не страшно, что ответы будут нелицеприятные, что будет стыдно за них. Страшнее, если не задавать себе эти вопросы вовсе, или отвечать ложью. Каждый день должен способствовать прибавлению любви в нашем сердце. Если этого не происходит – значит, мы делаем что-то не так, значит, неверно расставлены акценты в нашей жизни, вследствие чего внешнее преобладает над внутренним, а человеческое над божественным», - подчеркнул он.

Архиерей отметил, что «во главе угла нашей жизни должны быть воля Божия. Ориентируясь на нее, мы всегда будем приобретать духовно. Рассчитывая только на свои силы и правоту, мы обречены блуждать во тьме своих собственных заблуждений».

Управделами УПЦ объяснил, что такое пост в Православной Церкви.

«Любовь – движущая сила и главный плод наших усилий. Пост без любви – пустая трата времени и сил. Даже больше скажу. Такой пост несет вред душе. Он превратился в обычное голодание и осуждение других. Не для этого Церковь постановила держать пост. Пост – это не пропуск в рай. Пост – это возможность умалиться, возможность увидеть свои грехи, свое убожество и осознать величие Божие. Пост – это не оторванность от жизни, а наполнение жизнью», - подытожил митрополит Антоний.