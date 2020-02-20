Зеленский соберет известных врачей, чтобы оценить медреформу

Об этом свидетельствует трансляция Офиса президента

Прямая речь: "Мы договорились, что от президента Украины мы сейчас сделаем коллегию с выдающимися врачами всей страны. Начиная не только с главных врачей, это и фельшера... Все специалисты.

Мы поставили такую ​​задачу. Задача была поставлена ​​вчера (18 февраля). На этой неделе мы соберем эту коллегию.

Я хочу, чтобы они дали нам все выводы по поводу части реформы, которая была, части (реформы), которая будет в будущем.

Чтобы и у нас, и у врачей, и у людей не было в будущем никаких сюрпризов.

Этот состав будет объявлен. Это будут очень известные врачи, которые просто хотят увидеть всю эту реформу, дать ей анализ и сказать туда мы все идем страной или не туда".

В ближайшее время получим группу специалистов, проанализируем и уже после анализа выйдем к обществу и скажем, что в целом происходит".

По его словам, врачей не будут выбирать по конкурсу, потому что это слишком долго.

Зеленский добавил, что хочет, чтобы анализ состоялся до конца марта, так как с 1 апреля стартует вторая часть медреформы.

Напомним: 15 января 2020 года Кабмин утвердил перечень 211 опорных больниц во всех регионах страны.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заверила, что о закрытии больниц, которые не попали в список, речь не идет. По ее словам, все больницы могут выполнить условия НСЗУ для подписания договора до 1 апреля 2020 года и их финансирование продолжится.

Однако, что будет с больницами, которые не смогут подписать договор со службой, министр не сказала. В частности, такие больницы могут остаться на балансе районов, но местный бюджет не сможет покрыть все их потребности, поэтому сокращения или закрытия в будущем не избежать.

Справка: С 1 апреля 2020 года Программа медицинских гарантий заработает в полном объеме. Это перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно. В программу войдут услуги первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, а также экстренной, паллиативной помощи и медицинской реабилитации.

Государственная субвенция на финансирование "койко-мест" заведений специализированной медицинской помощи со 2-го квартала 2020 года не предусмотрена.

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