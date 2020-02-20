Зеленский соберет известных врачей, чтобы оценить медреформу

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13:12
Еще в одной стране обнаружили коронавирус
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18:02
Вспышка коронавируса началась в научной лаборатории города Ухань - СМИ
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16:15
МИД ФРГ: страны-нарушители эмбарго на поставку оружия в Ливию не останутся безнаказанными
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15:23
Минздрав предоставил данные о коронавирусе COVID-19
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12:48
Коронавирус: изменение критериев диагностики дало скачок количества заболевших
- 13:12
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10:16
МВФ: Украине нужно расти 20 лет по 6% в год, чтобы достичь нынешнего уровня Польши
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17:14
В Раде представили проект Фонда гарантирования кредитов под покупку земли
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14:21
Команда экспертов МВФ посетит Киев – представитель МВФ в Украине
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10:23
СНБО утвердил объем государственного оборонного заказа на 2020, 2021 и 2022 годы
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11:41
8 миллиардов долларов: в "Нафтогазе" уточнили оценку ущерба от захвата РФ крымских активов
- 10:16
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17:59
Кличко похвастался, что на "стеклянном мосту" сэкономил 100 миллионов
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10:04
Ремонт, молотки и тысячи конвертов: На что Центр коммуникации Киевсовета тратит бюджетные миллионы
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14:15
В день траура радикально настроенные протестующие пытались организовать провокации на законной стройке Никольской Слободки
- 17:59
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09:08
В Николаеве взорвали банкомат и украли 250 тысяч
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09:14
В Николаеве двух патрульных задержали за продажу марихуаны
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09:24
ДТП в Псковской области унесло жизни 8 украинцев
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09:17
Поваленные деревья и школы без крыш - на Прикарпатье "разгулялся" ветер
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10:46
Главный инспектор таможни на Черниговщине задержан на систематическом вымогательстве
- 09:08
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09:14
Американский сурок Фил спрогнозировал раннюю весну
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11:04
В "Борисполе" попрощались с погибшими в катастрофе самолета МАУ
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09:16
В США самолет рейса Лос-Анджелес - Шанхай сбросил топливо над городом
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09:34
На YouTube опубликовали запись с высоты на месте падения самолета МАУ
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15:09
CNN распространила видео возможного ракетного удара по самолету МАУ
- 09:14