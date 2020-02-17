В РФ сказали, чего хотят для проведения "нормандского саммита"

Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передают российские СМИ.

По его словам, была четкая договоренность, что новая встреча в нормандском формате должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущем саммите.

"Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в (украинское, - ред.) законодательство и некоторых других вещей", - сказал Грушко.

Он отметил, что главным условием для проведение нового саммита являются "подвижка по комплексу договоренностей - как на треке безопасности, так и на политическом треке".

"Одновременное движение по этих трекам - стержень той философии, которая была заложена в минские договоренности", - заявил Грушко.

В качестве одного из главных препятствий на пути реализации минских соглашений Грушко назвал "отсутствие всякой готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском".

"Это обязательство вопиющим образом не выполняется, хотя оно является одним из основных условий минского пакета", - сказал он.

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