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В РФ сказали, чего хотят для проведения "нормандского саммита"

17.02.2020 / 18:43
Решение о проведении нового саммита в нормандском формате будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей.

Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передают российские СМИ.

По его словам, была четкая договоренность, что новая встреча в нормандском формате должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущем саммите.

"Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в (украинское, - ред.) законодательство и некоторых других вещей", - сказал Грушко.

Он отметил, что главным условием для проведение нового саммита являются "подвижка по комплексу договоренностей - как на треке безопасности, так и на политическом треке".

"Одновременное движение по этих трекам - стержень той философии, которая была заложена в минские договоренности", - заявил Грушко.

В качестве одного из главных препятствий на пути реализации минских соглашений Грушко назвал "отсутствие всякой готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском".

"Это обязательство вопиющим образом не выполняется, хотя оно является одним из основных условий минского пакета", - сказал он.

Источник

РФ, нормандский саммит
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