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Дело Шеремета: защита говорит о нарушениях и манипуляции в главном доказательстве

12.02.2020 / 12:17
Защита музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, говорит, что экспертиза ходы, которая подтвердила причастность фигурантов дела, проведена с нарушением закона и содержит манипуляции.

Об этом шла речь на пресс-конференции защиты Антоненко 11 февраля.

Прямая речь юриста Леонида Маслова: "Эксперт Айван Бирч получал все материалы от полиции и передавал материалы полицейским, а не так, как положено по закону делать – обмениваться с экспертной комиссией, именно с Институтом судебных экспертиз...

Видеофайлы передавал для исследования Бирчу не КНДИСЭ, а некий Рыбачук Максим Васильевич, полковник, начальник отдела международного розыска лиц департамента международного полицейского сотрудничества. Он консультировал Бирча, и это прямо написано в экспертном заключении.

Поэтому это лицо (Бирч – ред.) не может считаться независимым экспертом".

"Главная манипуляция, которая сделана в выводах психологической экспертизы, – то, что эксперты-психологи взяли на себя полномочия делать выводы по биомеханике...

Такие выводы эксперт-психолог делать не может... Их сертификаты психолога были использованы чтобы легализовать рядовое мнение, обычное мнение неспециалистов... Все психологи говорят, что некомпетентны в этих вопросах".

"Председатель экспертной комиссии Юрий Ирхин был ранее замечен на фальсификациях... Защита располагает доказательствами, что господин Ирхин сфабриковал экспертизу на полиграфе, которую он проводил по делу "Эндрю".

Защита говорит, что основная деятельность британского эксперта Айвана Бирча – тренерсто по каратэ. По словам адвокатов, Бирч не знает украинского языка, но подписал украинский текст экспертизы.

Кроме того, защита утверждает, что в книге, на которую ссылался екпсерт, указано, что походка человека не является уникальной, и не существует никаких научных теорий, по которым можно отличить одного человека он другого на основании походки.

Напомним, следствие объявило подозрения по делу Шеремета, опираясь на экспертизы, которые установили, что убийцы на видеозаписях и подозреваемые – одни и те же лица. В экспертизах по двум фигурантам, Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко, содержится анализ их походки, проведенный Авайном Бирч. Полиция называла его "одним из лучших экспертов из Великобритании".

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.

Суд арестовал Кузьменко и Антоненко. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись "ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы", пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

По словам защиты, в момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко в то время общались всего несколько раз.

Источник

Шеремет, убийство Шеремета, Антоненко
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